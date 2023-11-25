أول تعليق من يوسف عطال بعد إطلاق سراحه بسبب فلسطين

وجه الدولي الجزائري يوسف عطال، نجم نادي نيس الفرنسي، رسالة إلى اللاعبين ورموز الكرة العربية، والذين ساندوه بعد أزمته الأخيرة واعتقاله في السجون الفرنسية.

وألقت قوات الشرطة الفرنسية مساء الخميس الماضي، القبض على يوسف عطال، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

وأعلنت القوات المسؤولة قبل ساعات، عن إطلاق سراح نجم منتخب الجزائر، بكفالة قدرها 80 ألف يورو، كما تم وضعه تحت المراقبة القضائية في انتظار المحاكمة.

وكتب يوسف عطال في رسالته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:” ”شكرا لكم جميعا على التعاطف معي”.

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وفي السياق ذاته، حددت القوات المسؤولة يوم 18 ديسمبر المقبل، لمحاكمة يوسف عطال نجم منتخب الجزائر بتهمة التحريض على الكراهية لأسباب دينية.

وجاء ذلك بعد نشره مقطع فيديو وصورًا على صفحاته الرسمية المختلفة، واعتبرت السلطات الفرنسية أن ما نشره عطال، هو تحريض على الكراهية ومعاداة للسامية، ليتم إلقاء القبض عليه يوم الخميس الماضي.