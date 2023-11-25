هالاند يثير حماس جماهير مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

آثار النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي حماس الجماهير قبل المواجهة المرتقبة مع ليفربول مساء غداً السبت.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نارية أمام ليفربول غداً السبت في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر إيرلينج هالاند صورة له من مران اليوم على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، وعلق عليها قائلاً: “أراكم غداً”، ليؤكد على جاهزيته

أقرأ أيضاً- أول تعليق من يوسف عطال بعد إطلاق سراحه بسبب فلسطين

وكان هالاند قد تعرض للإصابة بإلتواء في الكاحل في مباراة منتخب بلاده النرويج أمام جزر الفارو، غاب على آثرها عن مباراة عن مباراة أسكتلندا في تصفيات يورو 2024.

ويأمل مانشستر سيتي وليفربول تحقيق نتييجة إيجابية في مباراة الغد وحسم صدارة تريب الدوري الإنجليزي.

حيث يعتلي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول الوصيف.