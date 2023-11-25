شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة البحث عن النجمة الأفريقية الـ 12 أمام ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النادى الأهلى مشواره نحو رحلة البحث عن النجمة الـ12 في بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يواجه الشياطين الحمر فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، التي تضم معه كلا من فرق شباب بلوزداد ويانج أفريكانز.

وكان النادى الأهلى قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا في النسخة الماضية أمام فريق الوداد البيضاوى بعدما نجح في الفوز بمباراة الذهاب 2-1 وتعادل فى المغرب 1-1، وحقق الأهلى 11 لقبا أفريقيا بدورى الأبطال حتى الآن ويبحث عن اللقب الثانى عشر.

وتعد بطولات النادى الأهلى بداية من نسخة 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023.

ونجح أصحاب القلعة الحمراء أيضا في حسم الوصافة في خمس نسخ ماضية كانت بدايتها 1983، 2007، 2017، 2018، 2022 .

وكان الأهلى قد شارك في دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بمواجهة فريق سانت جورج الأثيوبى ونجح في التغلب عليه بنتيجة 7-0 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.