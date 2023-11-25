شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية على صعيد ثالث جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعات الأربعة.

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، مصر للبترول مع الزمالك و الداخلية مع الصيد و الطيران مع العاب دمنهور ،بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من ، الترسانة مع الأعلى والشمس مع دلفى وبتروجت مع المقاولون العرب .

أما المجموعة الثالثة، فيتنافس فيها كلا من، ايسترن كومبانى مع طلائع الجيش و الزهور مع 6 أكتوبر و القناة مع سموحة ، فيما تشهد المجموعة الرابعة لقاءات بين كلا من، هليوبوليس مع إسكندرية للبترول وسبورتنج مع هليوليدو والاعلاميين مع الاتحاد السكندرى .