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اليوم ..لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية على صعيد ثالث جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعات الأربعة. 

 

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، مصر للبترول مع الزمالك و الداخلية مع الصيد و الطيران مع العاب دمنهور ،بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من ، الترسانة مع الأعلى والشمس مع دلفى وبتروجت مع المقاولون العرب .

 

أما المجموعة الثالثة، فيتنافس فيها كلا من، ايسترن كومبانى مع طلائع الجيش و الزهور مع 6 أكتوبر و القناة مع سموحة ، فيما تشهد المجموعة الرابعة لقاءات بين كلا من، هليوبوليس مع إسكندرية للبترول وسبورتنج مع هليوليدو والاعلاميين مع الاتحاد السكندرى .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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