شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أحمد أمين "أوفا" من الرحيل عن إنبى فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن اللاعب،لديه عقد ممتد مع الفريق البترولى،ولا يمكنه الرحيل إلى بموافقة ناديه،حال تلقيه عروض رسمية،بعد تواجده على رادار كبار الأندية في مصر وعلى رأسها الأهلى.

أكد المصدر،أن أحمد أمين أوفا يحترم تعاقده مع نادى إنبى،موضحاً أنه حال سمح له النادى البترولى بالرحيل،فأنه سيفكر في كافة العروض،التي من المحتمل أن تقدم له خلال فترة الانتقالات الشتوية وبعدها سيحدد مصيره النهائي.

تنتظر إدارة نادي إنبى برئاسة أيمن الشريعى وصول عروض رسمية لمهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، وذلك قبل تحديد مصيره في الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو الرحيل، والتعاقد مع بديل له بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق البترولى جعله على رادار كبار الأندية.

وتتوفر قناعة داخل نادى إنبى بأنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي ببقاء أحمد أمين أوفا أو رحيله قبل وصول عروض رسمية في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فى التعاقد مع اللاعب.

وتنتظر إدارة النادي البترولى وصول عروض رسمية ومناقشتها مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى من أجل تحديد قرار النادي، خاصة أنه لن يتم البت فى مصير أي لاعب بالرحيل أو البقاء إلا في حالة وصول عروض رسمية للنادى البترولى فى الفترة المقبلة.