9 لاعبين على رادار الزمالك في الميركاتو الشتوي.. بينهم ثنائي الاهلي السابق

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن أسماء الصفقات المرشحة للإنضمام إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح فايق، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني على فضائية أون تايم سبورت، أن هناك العديد من أسماء اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الزمالك.

وأشار إلى أن الصفقات المرشحة في يناير المقبل في حال نجح مجلس الإدارة في حل أزمة إيقاف القيد، وغير ذلك سيتم تأجيلها إلى الميركاتو الصيفي.

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وقال فايق، إن هناك 3 لاعبين مرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى، وهم عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي، أو استعادة حارس من الثنائي أحمد الشناوي أو جنش.

وتابع:” على مستوى خط الدفاع، فإن على رادار الزمالك كلًا من أحمد كالوشا مدافع إنبي، محمد شكري الظهير الأيسر لفريق سيراميكا”.

واستكمل، إنه من ضمن المرشحين لصفقات الزمالك على مستوى خط الوسط، محمد شحاته لاعب وسط طلائع الجيش، أحمد ربيع لاعب وسط السكة الحديد مواليد 2001، محمد عاطف جناح أيمن طنطا.

واختتم فائق:” أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي الخالي والاهلي الأسبق، ضمن المرشحين لتدعيم صفوف الزمالك”.