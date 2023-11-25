باولو مينزيس يكشف حقيقة تدريب الزمالك ويتحدث عن زيزو

علق البرتغالي باولو مينزيس، على الأنباء المتداولة حول دخول نادي الزمالك في مفاوضات معه لتولي المهام الفنية للفريق، مشيدًا بـ زيزو.

وانتشرت أنباء في الأيام الأخيرة الماضية، حول وجود مفاوضات من جانب مجلس إدارة الزمالك مع باولو مينزيس، لتدريب الفريق خلفًا لـ أوسوريو.

وقال مينزيس في تصريحات لقناة “إم بي سي مصر”،إنه لم يتحدث معه أحد من الزمالك بشكل مباشر لتولي المهام الفنية، ولكن حدث تواصل نن وكيله مع أحد الوسطاء.

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وتابع المدرب البرتغالي:” وكيلي أرسل سيرتي الذاتية إلى وسيط بيننا، وقام الأخير بإرسالها إلى رئيس القلعة البيضاء، حيث يعد اليد اليمنى له وشخص يثق فيه رئيس الزمالك”.

وأشار مينزيس، إلى أنه يتابع فريق الزمالك وشاهد مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

ويرى مينزيس، أنها فرصة جيدة بالنسبة له أن يتولى تدريب القلعة البيضاء، خاصةً أنه أحد الأندية الكبيرة في أفريقيا.

واختتم المدرب البرتغالي:” زيزو أفضل لاعب في الزمالك بالنسبة لي، حيث يمتلك موهبة ومهارات فنية كبيرة، ولاعب مميز، وهو الأفضل في المسابقات المصرية”.