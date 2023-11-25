معلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع نظيرة ليفربول مساء اليوم السبت في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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معلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وتنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأسندت شبكة القنوات القطرية مهمة التعليق على أحداث اللقاء إلى المعلق الرياضي الشهير حسن العيدروس.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول الوصيف.