موقف مفاجئ من كولر بخصوص رحيل عبد القادر

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد، عن موقف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، من رحيل أحمد عبد القادر، خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن أحمد عبدالقادر تلقى بعض العروض الشفهية من أجل الرحيل عن الاهلي.

وأوضح سعيد، إنه نقلًا عن أحد المصادر داخل النادي الاهلي، فإن أحمد عبد القادر تلقى عروض شفهية من أجل الرحيل.

وأشار إلى أن عبد القادر تحدث معه بعض الوكلاء بشكل شفهي معه من أجل الانتقال للعب في الدورى القطرى، في الميركاتو الشتوي.

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وأضاف:”بحسب مصادرنا، فإن الأمر متوقف حتى الآن، ولا يوجد أي عرض رسمي للاعب، وفي حال تلقى عرضًا رسميًا سيتم مناقشته أولًا”.

واختتم:”مارسيل كولر، لا يمانع رحيل عبد القادر في الميركاتو الشتوي، خاصة بسبب أزمات اللاعب المتكررة معه”.

والجدير بالذكر أن الاهلي يتأهب لمواجهة نظيره ميدياما، اليوم السبت، على ستاد السلام، في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.