رد ساخر من جوارديولا على شكوى كلوب بسبب موعد مباراة ليفربول والسيتي

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على شكوى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من موعد مباراة الفريقين.

ويحل ليفربول ضيفًا على حساب نظيره مانشستر سيتي، اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وستقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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وانتقد كلوب، توقيت مباراة ليفربول ضد السيتي، ليرد جوارديولا في تصريحات بشكل فكاهي ساخر.

وقال جوارديولا، في تصريحات نشرتها شبكة “مانشستر إيفننج نيوز” الإنجليزية: “أنا دائمًا أتعاطف مع يورجن، ما يقوله صحيح”.

وواصل: “إنه يدافع عن ناديه، من فضلك لا تلوم مانشستر سيتي على ذلك أيضًا! الأمر يعتمد على الوقت الذي ينام فيه اللاعبون، سنحاول النوم مبكرًا”.

والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يقع ليفربول في الوصافة برصيد 27.