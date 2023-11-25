شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي وعلي أبو العنين يخوضان اليوم نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الثنائي المصري، أمينة عرفي وعلي أبو العنين، اليوم السبت، منافسات الدور النهائي ببطولة نادي هونج كونج للاسكواش، والتي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في الدور النهائي كالتالي:

- أمينة عرفي والماليزية سيفا سينجاري

- علي أبو العنين والماليزي إين ياو انجي

وكانت أمينة عرفي قد فازت في نصف النهائي على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 8-11, 5-11, 11-6, 11-8.

بينما فاز علي أبو العنين على الإسباني إيكار بجاريس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-7, 11-5.

في سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك فى دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح في المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف جوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية.