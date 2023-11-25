شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت بقاعة مؤتمرات ستاد السلام، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية، ويقام المؤتمر الصحفي في تمام الثانية عشرة ظهراً، بينما يقام تدريب فريق سوبر سبورت الساعة 3 مساءً على ملعب ستاد كلية الشرطة الرياضي بالعباسية، فيما يقام تدريب فريق مودرن فيوتشر الساعة الرابعة مساءً على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي للفريق مصير المصابين قبل اللقاء المرتقب، حيث كان مروان محسن يعانى من إجهاد في العضلة الخلفية، بينما الكاميرونى جوزيف نجويم يواصل التأهيل من الإصابة في العضلة الأمامية منذ فترة كبيرة.

وشدد المدرب البرتغالي على أهمية الفوز بنتيجة كبيرة في المباراة الأولى لأنها ستمثل انطلاقة الفريق في باقي المباريات وستمنح اللاعبين دافعاً قوياً لمواصلة الانتصارات والتأهل.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع، فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.