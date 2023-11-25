شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وميدياما الغانى اليوم السبت بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا على ستاد السلام، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_طاقم حكام مباراة الأهلي وميدياما الغانى

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي تعيين المالي بوبو تراوري مسئولية حكماً لمباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.

افتتح الاهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات. 3_ أرقام الاهلى أمام الاندية الغانية وسبق للأهلي اللعب مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، بينما لم يلتق من قبل مع ميدياما. وتمثل مباراة الليلة الصدام السابع عشر للأهلى أمام الأندية الغانية بعدما لعب ضدهم 16 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 5 مباريات. 4_ أرقام كولر مع الاهلى 4_ أرقام كولر مع الاهلى طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بضرورة تدشين ضربة بداية موفقة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بالفوز على ميدياما الغانى لمواصلة خطة الحفاظ على اللقب الافريقى لاسيما بعد وداع دوري السوبر الافريقى وخسارة كأس السوبر الافريقى. 3_ أرقام الاهلى أمام الاندية الغانية وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في أخر ظهور قبل التوقف الدولى. وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 72 مباراة، فاز فى 49 لقاءً، وتعادل فى 16 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 131 هدفاً وتلقت شباكه 43، وخرج بشباك نظيفة فى 43 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة". 5_الاهلى يتفوق على ميدياما الغانى في القيمة التسويقية 5_الاهلى يتفوق على ميدياما الغانى في القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.50 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لميدياما الغانى 200 ألف استرلينى.

2_ مشوار الاهلى وميدياما الغانى