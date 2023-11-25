شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..مؤتمر صحفي لـ معتمد جمال وكابتن الزمالك للحديث عن مباراة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر معتمد جمال، القائم بمهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع قائد الفريق، اليوم السبت المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أبو سليم الليبى بالجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها غداً الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.

فى سياق متصل يدرس معتمد جمال توظيف التونسى حمزة المثلوثى في مركز قلب الدفاع أمام أبو سليم الليبى لتعويض غيابات الخط الخلفى التي يعانى منها الفريق الأبيض في الفترة الحالية بسبب الإصابات وعلى رأسها محمود علاء وحسام عبد المجيد بالإضافة إلى غياب مصطفى الزنارى بسبب الإيقاف.

ويعول معتمد جمال على خبرات حمزة المثلوثى في خط الدفاع خاصة أن الأخير شغل هذا المركز مؤخراً مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأبيض وقدم فيه مستوى جيد،ولكن المدرب سيحسم مصير المدافع الثانى المقرر أن يشارك بجوار محمد عبد الغنى في المران الأخير قبل مباراة أبو سليم الليبى.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها غدا الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكرأن فريق أبو سليم وصل إلى مصر الأحد الماضى لاقامة معسكر قبل مواجهة الزمالك بأسبوع للتعود على الأجواء