كل ما يخص مباراة الترجي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة الترجي ضد النجم الساحلي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيتم استكمال مباريات الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت، حيث ستشهد العديد من المواجهات القوية من بينهم مباراة الترجي ضد النجم الساحلي.

ويقع الترجي التونسي في المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، رفقة النجم الساحلي، بترو أتلتيكو، الهلال السوداني.

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موعد مباراة الترجي ضد النجم الساحلي في دوري الأبطال

ويفتتح الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل في البطولة الأفريقية، حيث سيحتضن مباراة الترجي ضد النجم الساحلي.

ويلعب الترجي ضد النجم الساحلي، اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويقود المباراة تحكيميًا، الحكم المصري محمد عادل ويعاونه كلاً من سامي هلهل هاني عبد الفتاح، وإبراهيم نورالدين حكم رابع.

القنوات الناقلة لـ مباراة الترجي والنجم الساحلي

وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث سيتم إذاعة مباراة الترجي والنجم، في قناة beine sports HD6، بالإضافة إلى القناة الوطنية التونسية.