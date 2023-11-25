شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر وايتوجا يقتربان من المشاركة مع المصرى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النادي المصري خدمات الثنائي، ميدو جابر وفرانك إيتوجا، بعد المشاركة تدريجياً بتدريبات الفريق من يوم الخميس الماضي، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة بينما من المقرر أن ينتظم باهر المحمدى في التدريبات بداية من يوم الأحد المقبل.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إنبي في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين في الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستأنف النادي المصري تدريباته عصر اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية استعداداً للقاء المرتقب أمام الفريق البترولي.

من ناحية أخرى، وضع مسؤولو المصري، ملف تدعيم الهجوم على رأس الأولويات في الميركاتو الشتوي المرتقب يناير المقبل، وذلك تمهيداً لرحيل مروان حمدي لاعب الفريق بعد عرضه للبيع.

وقرر المصري عرض مروان حمدي للبيع بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري Nile، حيث قام اللاعب بذلك السلوك خلال عملية استبداله، في اللقاء الذي خسره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري خطة التدعيمات الشتوية للفريق فى يناير المقبل، حيث يبحث المصري عن تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات لاستعادة مكانة الفريق البورسعيدي في جدول الدوري بين الكبار.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادي لا يركز على الأسماء الكبيرة وإنما على الصفقات التى تخدم طلبات الجهاز الفني والفريق، مضيفاً أن النادي لا يبحث عن ضم عدد كبير من اللاعبين فقط، ولكن يبحث عن اللاعب الذي سيشكل الفارق الفني مع المصري في المباريات.