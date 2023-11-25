شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُرسل شروط ومواعيد السفر للفرق الأربعة المُشاركة فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة شروط ومواعيد بطولة السوبر المصري إلى الفرق الأربعة التي ستشارك في البطولة المقرر اقامتها يوم 25 ديسمبر المقبل بمشاركة الاهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا .

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، يوم 25 دبسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا في كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة.

من المقرر ان تسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة في مدينة أبو ظبي .

وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي فإن مباراة المركز الثالث ستقام يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.