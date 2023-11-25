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اتحاد الكرة يُرسل شروط ومواعيد السفر للفرق الأربعة المُشاركة فى السوبر

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القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة شروط ومواعيد بطولة السوبر المصري إلى الفرق الأربعة التي ستشارك في البطولة المقرر اقامتها يوم 25 ديسمبر المقبل بمشاركة الاهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا .

 

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، يوم 25 دبسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا في كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة.

من المقرر ان تسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة في مدينة أبو ظبي .

 

وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي فإن مباراة المركز الثالث ستقام يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.

 

وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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