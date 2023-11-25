شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأندية المصرية فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك اليوم السبت فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

واستهل بيراميدز ضربة البداية للفرق المشاركة في دور المجموعات ببطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية حيث استضاف الفريق السماوي نظيره مازيمبى الكونغولى، في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد الدفاع الجوي.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثاني، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا، هو الحكم الرابع للمباراة.