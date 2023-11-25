شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأندية المصرية فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.
واستهل بيراميدز ضربة البداية للفرق المشاركة في دور المجموعات ببطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية حيث استضاف الفريق السماوي نظيره مازيمبى الكونغولى، في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد الدفاع الجوي.
واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثاني، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا، هو الحكم الرابع للمباراة.
يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها غداً الاحد باستاد السلام
ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكما رابعا. فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.
وأوقعت قرعة الكونفدرالية الأفريقية فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.
يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء غداً الاحد فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية
ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
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