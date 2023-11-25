شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يجدد تمسكه بإحتراف محمد حمدى ويرفض العروض المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو نادى إنبى تمسكهم بفكرة احتراف محمد حمدى لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة،إيماناً منهم بقدرة اللاعب على الظهور بمستوى جيد،يساهم في نجاحه برحلته الخارجية،وتقديم صورة جيدة عن النادى البترولى.

ويرفض محمد حمدى فكرة مناقشة أي عرض محلى للاعب في الفترة المقبلة،خاصة بعدما أصبح اللاعب مطلوبا في كبار الأندية المصرية،بعد خطفه البساط من تحت أقدام نجوم في مركزه وانضمامه لقائمة المنتخب الوطنى في سن صغير بوقت سابق.

فى سياق مختلف تنتظر إدارة نادي إنبى برئاسة أيمن الشريعى وصول عروض رسمية لمهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، وذلك قبل تحديد مصيره في الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو الرحيل، والتعاقد مع بديل له بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق البترولى جعله على رادار كبار الأندية.

وتتوفر قناعة داخل نادى إنبى بأنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي ببقاء أحمد أمين أوفا أو رحيله قبل وصول عروض رسمية في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فى التعاقد مع اللاعب.

وتنتظر إدارة النادي البترولى وصول عروض رسمية ومناقشتها مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى من أجل تحديد قرار النادي، خاصة أنه لن يتم البت فى مصير أي لاعب بالرحيل أو البقاء إلا في حالة وصول عروض رسمية للنادى البترولى فى الفترة المقبلة.