شكرا لقرائتكم خبر عن فورموسينيو يضع خطة إسقاط بطل جنوب أفريقيا فى المران الأخير لمودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي فورموسينيو، استعداداته لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي، وذلك خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين في تمام الثالثة من عصر غداً الأحد، على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي للفريق مصير المصابين قبل اللقاء المرتقب، حيث كان مروان محسن يعانى من إجهاد في العضلة الخلفية، بينما الكاميرونى جوزيف نجويم يواصل التأهيل من الإصابة في العضلة الأمامية منذ فترة كبيرة.

وشدد المدرب البرتغالي على أهمية الفوز بنتيجة كبيرة في المباراة الأولى لأنها ستمثل انطلاقة الفريق في باقي المباريات وستمنح اللاعبين دافعاً قوياً لمواصلة الانتصارات والتأهل.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع، فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.