شكرا لقرائتكم خبر عن البلعوطى يُحدد شروط الانضمام إلى الزمالك خلال فترة انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى إنبى بالانضمام إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة،بعدما نما إلى إلى علمه دخوله على رأس قائمة الترشيحات لتدعيم مركز حراسة مرمى أبناء ميت عقبة.

وكشف مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن عبد العزيز البلعوطى لا يمانع انتقاله إلى القلعة البيضاء،بشرط موافقة النادى البترولى،خاصة أن عقده ممتد معهم حتى الموسم المقبل ولا يمكن الرحيل إلا عن طريقهم.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين خدمات عبد العزيز البلعوطى على الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعدما قدم اللاعب مستوى جيد مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية وظهوره بشكل جيد خلال المباريات التي شارك فيها. وتتوافر قناعة لدى مسئولو نادى الزمالك بمستوى عبد العزيز البلعوطى لتعويض النقص في مركز حراسة المرمى خاصة بعد عرض محمد صبحى للبيع ولكنهم ينتظروا حل أزمة القيد التى يعانى منها النادى فى الفترة الحالية، لاتخاذ الموقف النهائي بشأن بدء التفاوص مع مسئولي النادى البترولى.

ويكثف مسئولو نادى الزمالك من اتصالاهم في الفترة الحالية من أجل الحصول على رد من نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، سواء بالموافقة على تقسيط غرامة شيكابالا والبالغة مليون ونصف مليون يورو، أو رفضها حتى يتحرك المجلس فى حسم الأمر لرفع القيد وتدعيم الفريق بالنواقص وسد الثغرات فى مختلف المراكز قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.