شكرا لقرائتكم خبر عن البلعوطى يُحدد شروط الانضمام إلى الزمالك خلال فترة انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
وكشف مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن عبد العزيز البلعوطى لا يمانع انتقاله إلى القلعة البيضاء،بشرط موافقة النادى البترولى،خاصة أن عقده ممتد معهم حتى الموسم المقبل ولا يمكن الرحيل إلا عن طريقهم.
وتتوافر قناعة لدى مسئولو نادى الزمالك بمستوى عبد العزيز البلعوطى لتعويض النقص في مركز حراسة المرمى خاصة بعد عرض محمد صبحى للبيع ولكنهم ينتظروا حل أزمة القيد التى يعانى منها النادى فى الفترة الحالية، لاتخاذ الموقف النهائي بشأن بدء التفاوص مع مسئولي النادى البترولى.
ويكثف مسئولو نادى الزمالك من اتصالاهم في الفترة الحالية من أجل الحصول على رد من نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، سواء بالموافقة على تقسيط غرامة شيكابالا والبالغة مليون ونصف مليون يورو، أو رفضها حتى يتحرك المجلس فى حسم الأمر لرفع القيد وتدعيم الفريق بالنواقص وسد الثغرات فى مختلف المراكز قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
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