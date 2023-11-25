شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يرسم الليلة خطة عبور الزمالك أبو سليم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني للزمالك ليلة اليوم السبت خطة عبور، فريق أبو سليم الليبى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غداً الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وركز معتمد جمال على علاج أخطاء لاعبي الزمالك وذلك من أجل تفاديها في مواجهة بطل ليبيا،كما حذر هم من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق الضيف،ويمنحه دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أبو سليم لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب معتمد جمال لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى أبو سليم الليبى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ويهدف المدير الفني وجهازه المعاون إلى تقديم انطلاقة قارية قوية وتحقيق الفوز وحصد صدارة المجموعة مبكرًا،تجنباً للدخول في الحسابات المعقدة،والبعد عن البدايات السيئة التي لازمت الفريق في الفترة الماضية بالبطولات الأفريقية،ويعول الفارس الأبيض على المساندة الجماهيرية الكبيرة والدعم الكبير الذى يتلقاه اللاعبون لتحقيق الهدف المطلوب.