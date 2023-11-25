شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يرسم الليلة خطة عبور الزمالك أبو سليم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرسم معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني للزمالك ليلة اليوم السبت خطة عبور، فريق أبو سليم الليبى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غداً الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وطالب معتمد جمال لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى أبو سليم الليبى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.
ويهدف المدير الفني وجهازه المعاون إلى تقديم انطلاقة قارية قوية وتحقيق الفوز وحصد صدارة المجموعة مبكرًا،تجنباً للدخول في الحسابات المعقدة،والبعد عن البدايات السيئة التي لازمت الفريق في الفترة الماضية بالبطولات الأفريقية،ويعول الفارس الأبيض على المساندة الجماهيرية الكبيرة والدعم الكبير الذى يتلقاه اللاعبون لتحقيق الهدف المطلوب.
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