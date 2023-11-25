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محمد صلاح يقود الهجوم..تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر سيتي اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا ونظيره مانشستر سيتي، عصر اليوم، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في


في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

في الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يقع ليفربول وصيفًا بالمركز الثاني برصيد 27 نقطة بالترتيب.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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