ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا مانشستر سيتي وليفربول، عصر اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد ليفربول بالمركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة.

واستطاع لاعبو مانشستر سيتي تحقيق الفوز في آخر لقائين أمام ليفربول في جميع المسابقات لكنه خسر 3 مباريات قبل ذلك.

رابطة الدوري الإنجليزي

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الدوري الإنجليزي على منصة "إكس"، فيديو يتضمن أهداف النجم المصرى محمد صلاح أمام السيتيزنز فى مسابقة البريميرليج.

وأحرز النجم المصرى 7 أهداف خلال مشاركته فى 12 مباراة ضد مانشستر سيتى فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن ليفربول وارسنال.