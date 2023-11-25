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ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا مانشستر سيتي وليفربول، عصر اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الممتاز على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد بالمركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة.

واستطاع لاعبو مانشستر سيتي تحقيق الفوز في آخر لقائين أمام ليفربول في جميع المسابقات لكنه خسر 3 مباريات قبل ذلك.

رابطة الدوري الإنجليزي

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الدوري الإنجليزي على منصة "إكس"، فيديو يتضمن أهداف النجم المصرى محمد صلاح أمام السيتيزنز فى مسابقة البريميرليج.

وأحرز النجم المصرى 7 أهداف خلال مشاركته فى 12 مباراة ضد مانشستر سيتى فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن ليفربول وارسنال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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