موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، نظيره ميدياما الغاني، مساء اليوم، بالجولة الأولى التى تجمع الفريقين بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري الأبطال الأفريقية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت، لحساب منافسات مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتقرر ذاعة مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيد الأندية.

وتحدث رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلًا:" إن الفريق جاهز لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء غد السبت على استاد السلام في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف ربيعة خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «عندما نخوض أي مباراة نبحث عن تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد أمام ميدياما».

وشدد لاعب الأهلي على أنه لا يوجد ما يسمى الثقة الزائدة للاعبين قبل مواجهة فريق ميدياما، وأنهم سيتعاملون بكل جدية مع المباراة لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير.

