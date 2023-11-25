بالموعد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني اليوم السبت، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة النادي الأهلي ونظيره ميدياما الغاني غدا السبت في التاسعة مساء، على استاد السلام ، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق بداية مميزة، الفوز وتحقيق الثلاثة نقاط، واستغلال عامل الملعب والجماهير.

وسوف تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري للبطولة، علاوة على نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.