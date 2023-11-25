التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة ميدياما الغاني



محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني في التاسعة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر اللمسات النهائية على خطة الفريق لمواجهة ميدياما خلال المران الختامي أمس.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور.

الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات