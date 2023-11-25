شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يستدرج ميدياما الغانى فى افتتاح دور المجموعات بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في التاسعة مساء اليوم السبت نظيره فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على ستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع .

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي تعيين المالي بوبو تراوري حكماً لمباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.

وسبق للأهلي اللعب مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، بينما لم يلتق من قبل مع ميدياما.

وافتتح الاهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

وتمثل مباراة الليلة الصدام السابع عشر للأهلى أمام الأندية الغانية بعدما لعب ضدهم 16 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 5 مباريات.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بضرورة تدشين ضربة بداية موفقة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا بالفوز على ميدياما الغانى لمواصلة خطة الحفاظ على اللقب الافريقى لاسيما بعد وداع دوري السوبر الافريقى وخسارة كأس السوبر الافريقى.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في أخر ظهور قبل التوقف الدولى.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 72 مباراة، فاز فى 49 لقاءً، وتعادل فى 16 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 131 هدفاً وتلقت شباكه 43، وخرج بشباك نظيفة فى 43 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

في المقابل ، طالب الغاني إيفانز أوجستين أدوتي المدير الفني لميدياما الغانى لاعبيه بخوض مباراة الليلة أمام حامل لقب دوري ابطال افريقيا بدون رهبة للتعبير عن قدراتهم وإمكانياتهم مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة وسط أنصار الاهلى.

وعلى الرغم من حداثة تواجد ميدياما في الدوري الدرجة الأولى الغاني، إلا أنه تمكن من الفوز بلقب كأس الاتحاد الغانى مرتين، متغلبًا على العملاق المحلي أشانتي كوتوكو مرتين ليفوز باللقب.

وتواجد ميدياما في بطولة كأس الكونفدرالية مرتين، حيث تألق الفريق بشكل كبير في محاولته الأولى، حصل ميديما على المركز الرابع مرتين في خمس سنوات، ويعتبر الآن أحد القوى القوية في كرة القدم الغانية.