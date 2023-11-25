شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل تصويت فيتوريا و محمد صلاح لأفضل لاعب في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر والخاصة بأفضل مدير فني و أفضل لاعب في أفريقيا للعام الحالي 2023، ونفس الأمر لمحمد صلاح قائد المنتخب الذي قام بالتصويت علي أفضل لاعب في أفريقيا ، إلى الاتحاد الأفريقي .

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف- يوم 14 ديسمبر موعدا لإرسال القائمة الأولية للاعبين المشاركين في بطولة كاس الامم الإفريقية و تضم 55 لاعبا في البطولة المقرر انطلاقها يوم 13 يناير المقبل ، كما تحدد يوم 3 يناير موعداً لارسال القائمة النهائية للمنتخبات لإرسال أسماء اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 ، وتقرر أن تكون القائمة 27 لاعبا، ويتم أخطار الاتحاد الأفريقي بها يوم 3 يناير.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.