تألق مصري بالدورة الإقليمية لكبيري مدربي السباحة للأولمبياد الخاص بجده

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم العملي لأعمال الدورة التدريبية لإعداد كبير مدربي السباحة للأولمبياد الخاص والتي أقيمت بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بجده، بمشاركة مدربين من 15 دولة عربيةومثل الأولمبياد الخاص المصري عبدالرحمن محمود جميل كبير مدربي السباحة بالأولمبياد الخاص المصري تألقا مصريا خلال الجزء العملي والذى قام بتقديمه للرجال الدكتور مصطفى ماجد المحاضر الرئيسي في الدورة، بينما قامت بتقديم الجزء العملي للسيدات دكتورة ايه حسن.

وشهد اليون حضور سباحين وسباحات من الأولمبياد الخاص السعودي د، أعقبة اختبار نظري لجميع المشاركين ، وظهر جميل بمستوى رائع سواء في الجزء العملي أو النظري ، حيث اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ، و قام كل من الدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب والدكتور شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الاقليمية بصحبة عبد الرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي بتكريم المالكي ومنحه شهادة التخرج ، والتي تسمح له بعقد دورات تدريبية محلية في السباحة تساهم في بناء قاعدة علمية من المدربين الوطنيين ، على اعتبار أن السباحة واحدة من أشهر رياضات الأولمبياد الخاص وأكثرها انتشارا والتي تشهد اقبالا منقطع النظير على ممارستها .



وصرح الدكتور عماد محي الدين بأن هناك مجموعة من الدورات الاقليمية في مختلف الرياضات سوف يتم استكمالها ، ووفق الخطة التدريبية التي اعتمدها وأقرها المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي ، والتي تهدف الى عودة الانشطة الحية بعد عامي جائحة كورونا ، سواء لكبيري المدربين أو الدورات التأسيسية ، حيث تشهد مدينة الدمام السعودية الدورة الإقليمية في رياضة البولينج خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ ، وتم توجيه الدعوة لمختلف دول المنطقة ومن المتوقع حدوث إقبال كبير على تلك الدورة ، كما يشهد عام 2024 وقبل عام من انطلاق الألعاب العالمية الشتوية التي ستقام بمدينة تورينو الإيطالية في الفترة من 8 إلى 16 مارس 2025،عقد مجموعة من الدورات التدريبية سواء الأساسية او كبير المدربين للرياضات الشتوية والتي من المتوقع مشاركة دول المنطقة بها في تلك الالعاب العالمية وهى الجري على الجليد ، والفلور بول ، التزلج السريع، التزلج الالبي، تزلج اختراق الضاحية، التزلج على الالواح، ، التزلج الفني.