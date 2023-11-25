أهلي جدة والشباب.. موعد المباراة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، قمة الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، التى تجمع بين فريق الأهلي ونظيره الشباب.

موعد مباراة أهلي جدة والشباب في الدوري السعودي

ويلتقي أهلي جدة أمام الشباب بالجولة الـرابعة عشر من دوري روشن السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والشباب

وتذاع مباراة أهلي جدة والشباب مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية بشكل حصري.