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أهلي جدة والشباب.. موعد المباراة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، قمة الجولة الرابعة عشر من مسابقة  الدوري السعودي للمحترفين، التى تجمع بين فريق الأهلي ونظيره الشباب.

موعد مباراة أهلي جدة والشباب في الدوري السعودي 

ويلتقي أهلي جدة أمام الشباب بالجولة الـرابعة عشر من دوري روشن السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت .

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والشباب

وتذاع مباراة أهلي جدة والشباب مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية بشكل حصري.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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