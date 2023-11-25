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موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله مباراة الهلال والحزم بالجولة الـ 14 التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. 

موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي  

تقام  مباراة الحزم والهلال في الجولة الرابعة عشر بمسابقة الدوري السعودي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ، السادسة بتوقيت .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

وتذاع مباراة الهلال أمام نظيره الحزم، على استادمدينة الملك عبدالله الرياضية في الدوري السعودي عبر قناة  SSC HD.

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