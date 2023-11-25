ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي نظيره ليفربول، على ستاد الاتحاد اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي



في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، جفارديول، أكانجي.

في خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، جيريمي دوكو.

في الهجوم: جوليان ألفاريز، فيل فودين، إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول مسابقة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنسخته الحالية 2023 ـ 2024، برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 27 نقطة.