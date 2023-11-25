مصر بطولتي إفريقيا لكرة السلة 3X3 كبار وناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مصر بطولتي إفريقيا 3X3 تحت 17 سنة ناشئين وناشئات، ورجال وسيدات، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل.

وتقام جميع مباريات البطولتين على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي، حيث ستقام بطولتي تحت 17 سنة ناشئين وناشئات يوم 30 نوفمبر، بينما تقام بطولتي الرجال والسيدات أيام 1، 2، 3 ديسمبر.

وتم فتح باب الحجز للسادة الزملاء الصحفيين والمصوريين لحضور مباريات البطولة، وعلى من يرغب في الحضور القيام بإرسال صورة من كارنيه المؤسسة، وصورة للبطاقة الشخصية، لتقديم أوراقه الشخصية للحصول على موافقة للحضور وإستخراج التصريح الخاص بالبطولة.