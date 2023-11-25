إنجاز فريد ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر سيتي، اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد معقل السيتيزن.

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وذكرت شبكة «ليفربول» إيكو، أن النجم محمد صلاح على بعد هدف وحيد فقط من الوصول إلى 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز والانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بتاريخ الدوري الإنجليزي، حال تسجيله هدف اليوم أمام السيتي.

حيث سجل صلاح 147 هدفا مع ليفربول وهدفين رفقة تشيلسي، قبل سابق .ومنذ انضمامه للريدز شارك محمد صلاح أمام السيتي في 19 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5، كما حقق الفوز في 7 مباريات وخسر 8 وتعادل في 4 مباريات.