التشكيل المتوقع لـ مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يلتقى فريق ليفربول مع نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم السبت، وذلك في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد.

يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

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ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، جفارديول، أكانجي.

الوسط: رودري، برناردو سيلفا، جيريمي دوكو.

الهجوم: جوليان ألفاريز، فيل فودين، إيرلينج هالاند.