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مدافع بيراميدز على أعتاب الأهلي في الشتاء

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الزمالك ضد بيراميدز - الدوري المصري

الزمالك ضد بيراميدز -

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية عن اقتراب النادي الأهلي من حسم أولى صفقاته الشتوية لتدعيم صفوفه بالفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية فإن هناك مصادر داخل النادي الاهلي أكدت بأن مارسيل كولر المدير الفني السويسري لـ الاهلي أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي بخطة التعاقد مع مدافع.

وأضاف في تصريحاته” كولر طلب التوقيع مع اللاعب أسامة جلال نجم بيراميدز لتعزيز الشق الدفاعي لدى القلعة الحمراء في الفترة القادمة”.

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وأوضح” مصادرنا أكدت أن أسامة جلال هو الاختيار الأول،لتعزيز هذا المركز” مضيفًا أن كولر لديه اقتناع كبير بإمكانيات اللاعب وما قدمه مع فريقه بيراميدز أثناء مشاركته.

ويمتد عقد أسامة جلال مع بيراميدز حتى يونيو 2026، ولكن في ظل عدم مشاركته هذا الموسم،بات مهددًا بالخروج من جدران الفريق السماوي مع وجود اهتمام من قطبي الكرة المصرية بضمه.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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