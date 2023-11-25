الاهلي وميدياما.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين النادي الاهلي أمام نظيره ميدياما الغاني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي تظيره ميدياما الغاني على ملعب “السلام” ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023/2024.

ويطمح النادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى اقتناص الثلاث نقاط من خلال تحقيق الفوز على بطل غانا في مستهل مشواره نحو الحفاظ على اللقب القاري الذي توج به النسخة الماضية.

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موعد مباراة الاهلي ضد ميدياما الغاني

ستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام بطل غانا اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية.

وستذاع مواجهة الفريق الأحمر أمام ميدياما الغاني عبر قناة “بي إن سبورت 4” القطرية كونها الناقل الحصري للبطولة القارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد ميدياما الغاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات.