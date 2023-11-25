حقيقة توقيع مهاجم إنبي لـ الاهلي في الشتاء

حسم أحمد رأفت وكيل أعمال اللاعب أحمد أمين أوفا نجم نادي إنبي الجدل حول توقيعه إلى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم أحمد أمين أوفا بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي في الميركاتو الشتوي المقبل لتدعيم صفوف القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

ويأمل المارد الأحمر إلى تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم محلي من أجل حل أزمة السويسري مارسيل كولر المدير الفني السويسري الهجومية هذا الموسم.

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وقال أحمد رأفت في تصريحات تليفزيونية” أحمد أوفا لم يوقع على عقود انتقاله إلى الاهلي والحديث حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة خاصًة أن اللاعب مرتبط بعقد مع إنبي”.

وتابع” المارد الأحمر حتى الأن لم يقدم بعرض رسمي إلى إنبي للحصول على اللاعب وربما قد يحصل جديد لو حدث ذلك الأمر في الساعات المقبلة”.