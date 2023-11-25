على رأسهم معلول.. 6 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة ميدياما الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة، خلال مواجهة ميدياما الغاني المقرر لها اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ونظيره ميدياما الغاني، اليوم السبت في التاسعة مساء على استاد السلام، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن صفوف الفريق الأحمر خلال مواجهة اليوم ستة لاعبين وهم: التونسي علي معلول والفرنسي أنتوني موديست للإصابة.

بينما يغيب الرباعي محمد الضوي كريستو وخالد عبدالفتاح وعمرو السولية وكريم نيدفيد، لأسباب فنية.

بينما جاءت قائمة الأهلي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

الدفاع: أكرم توفيق ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وكريم الدبيس.

وسط الملعب: مروان عطية وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.

الهجوم: محمود كهربا وصلاح محسن.