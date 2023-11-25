شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 10 لاعبين عن الأهلى أمام ميدياما الغانى الليلة أبرزهم موديست ومعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد السلام.

ويغيب عن مباراة الأهلى وميدياما الغانى الليلة كل من الفرنسى أنتونى موديست بسبب الإصابة فى العضلة الضامة، وعلى معلول بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية، ورضا سليم بسبب الإصابة بكسر فى الترقوة، ومحمد الضاوي كريستو للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، وعمرو السولية ومحمود متولى لعدم الجاهزية الفنية، وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء وكريم نيدفيد ومحمد زعلوك لأسباب فنية.

وجاءت القائمة كالتالي : حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، مصطفي مخلوف. خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس. خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور. خط الهجوم: كريم فؤاد، بيرسي تاو، طاهر محمد، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، محمود كهربا.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.