شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينشر صورة من داخل المسجد بعد صلاة الفجر قبل مواجهة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إمام عاشور نجم الأهلى على أداء صلاة الفجر فى المسجد قبل المواجهة المرتقبة المحدد لها التاسعة مساء اليوم، السبت، أمام ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع.

ونشر عاشور عبر إنستجرام فيديو فى الحالة من خلال وجوده فى أحد المساجد لأداء صلاة الفجر.



إمام عاشور

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي تعيين المالي بوبو تراوري حكماً لمباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.

وسبق للأهلي اللعب مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، بينما لم يلتق من قبل مع ميدياما.

وافتتح الاهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الاثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.