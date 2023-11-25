شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما الغانى.. تاو والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة ميدياما الغانى، مساء اليوم السبت، فى الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يقام اللقاء فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام ميدياما الغانى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي تعيين المالي بوبو تراوري حكماً لمباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.