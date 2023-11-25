شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي وصيفاً لبطولة نادي هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي وصافة بطولة نادي هونج كونج للاسكواش، التي استضافتها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وخسرت أمينة عرفي مباراة النهائي أمام الماليزية سيفاسينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 11-5.

وكانت أمينة عرفى قد فازت فى نصف النهائي على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 8-11, 5-11, 11-6, 11-8.

في سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذي سيشارك فى دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح فى المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف جوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء في الألعاب الأولمبية.