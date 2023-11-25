معتمد جمال يفاضل بين سامسون والجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام أبو سليم

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل معتمد جمال، القائم بمهام المدير الفني لفريق الزمالك، بين البنينى سامسون أكينيولا والتونسي سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم القلعة البيضاء أمام أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتكمن حيرة معتمد جمال فى المفاضلة بين الثنائى بسبب التألق اللافت الذى ظهر عليه سامسون فى مباريات الزمالك الأخيرة، ليضع المدرب بين خيارين الأول منهما استمرار الدفع به لاكتساب الثقة، أو جلوسه على "دكة" البدلاء والدفع بالجزيرى أساسيا مع تواجد المهاجم الأفريقي على مقاعد الاحتياطى مع ناصر منسي واستخدامهما كورقة رابحة فى اللقاء.

وركز معتمد جمال على علاج أخطاء لاعبي الزمالك وذلك من أجل تفاديها في مواجهة بطل ليبيا، كما حذر هم من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالبا باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق الضيف،ويمنحه دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أبو سليم لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب معتمد جمال لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى أبو سليم الليبى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ويهدف المدير الفني وجهازه المعاون إلى تقديم انطلاقة قارية قوية وتحقيق الفوز وحصد صدارة المجموعة مبكرًا،تجنباً للدخول في الحسابات المعقدة،والبعد عن البدايات السيئة التي لازمت الفريق في الفترة الماضية بالبطولات الأفريقية،ويعول الفارس الأبيض على المساندة الجماهيرية الكبيرة والدعم الكبير الذى يتلقاه اللاعبون لتحقيق الهدف المطلوب.