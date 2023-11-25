أن بي ايه: إقصاء دنفر من مسابقة الكأس وبوسطن يعقد آماله

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: تعرّضت آمال بوسطن سلتيكس بالتأهل إلى الأدوار الاقصائية من بطولة "إن سيزون" ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لضربة، بعد خسارته الجمعة أمام أورلاندو ماجيك، فيما فقد دنفر ناغتس بطل الدوري آماله حسابياً اثر سقوطه أمام هيوستن روكتس.

ورغم أرقام خارقة من أفضل لاعب في الدوري مرتين الصربي نيكولا يوكيتش، صاحب 38 نقطة، 19 متابعة و8 تمريرات حاسمة، إلا ان دنفر سقط على ارض روكتس 86 105.

ولا يزال ناغتس متأثراً لغياب نجمه الآخر الكندي جمال موراي، إذ بلغ معدل تسجيله الميداني 34%، ومُني بخسارته الخامسة في آخر سبع مباريات.

غوردون

وجسّد آرون غوردون المخاوف الهجومية لناغتس، مع اخفاقه في 12 تسديدة ميدانية، منهياً المباراة برصيد نقطتين فقط في 39 دقيقة.

وبرز لدى الفائز جايلن غرين (25 نقطة) والتركي ألبيرين شنغون (21 نقطة و15 متابعة).

وضمن منافسات هذه البطولة الجديدة، قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ويلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر لتحديد المتصدرين الست الذين سينضم إليهم فريقان في ربع النهائي.

وتُحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري "أن بي ايه" وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 كانون الأول/ديسمبر في لاس فيغاس.

وأقصي ناغتس من المجموعة الثانية في المنطقة الغربية التي عزّز فيها نيو أورليانز بيليكانز صدارته بفوز على لوس أنجليس كليبرز 116 106، بفضل 32 نقطة لزيون وليامسون و30 لبراندون إنغرام.

وعبّر مدرب ناغتس مايكل مالون عن قلقه من تراجع نتائج فريقه خارج أرضه (1 4) "يجب أن نحقق فوزاً. بدأنا برصيد 9 2، وكانت الأمور رائعة، أما الآن... لا يمكننا الفوز في مباراة خارج ملعبنا. نبتعد نوعاً ما عن نواة أسلوبنا على صعيد الدفاع والقساوة".

شوط رائع

أما أورلاندو ماجيك الذي فاز على ناغتس قبل يومين، فقدّم شوطاً ثانياً رائعاً أمام ضيفه بوسطن سلتيكس متصدّر الدوري، في طريقه إلى فوزه السادس توالياً 113 96.

وبعد نزوله بديلاً، سجّل لاعب الارتكاز الألماني موريتس فاغنر 27 نقطة، فيما أضاف باولو بانكيرو 23 نقطة و7 متابعات للفائز.

وكان النجم جايسون تايتوم افضل مسجل لدى سلتيكس مع 26 نقطة واضاف جايلن براون 18 بينها 12 في الربع الأوّل.