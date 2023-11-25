أهمها الأهلي وليفربول .. مواعيد مبارايات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يشهد اليوم السبت عددًا من المباريات الهامة لعل أبرزها، مباراة الأهلي وميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي.

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي وميدياما.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6

الدوري الإنجليزي

2:30 ظهراً.. مانشستر سيتي وليفربول.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

5:00 مساءً.. نيوكاسل وتشيلسي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

7:30 مساءً.. برينتفورد وأرسنال.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

الدوري الإسباني

3:00 عصراً.. رايو فاييكانو وبرشلونة.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

10:00 مساءً.. أتلتيكو مدريد وريال مايوركا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

الدوري السعودي

5:00 مساءً.. الحزم والهلال.. القناة الناقلة: SSC SPORT

8:00 مساءً.. الوحدة والخليج.. القناة الناقلة: SSC SPORT

8:00 مساءً.. ضمك وأبها.. القناة الناقلة: SSC SPORT

8:00 مساءً.. أهلي جدة والشباب.. القناة الناقلة: SSC SPORT

الدوري الإيطالي

7:00 مساءً.. أتالانتا ونابولي.

9:45 مساءً.. ميلان وفيورنتينا.

الدوري الألماني

4:30 مساءً.. فيردر بريمن وباير ليفركوزن.

4:30 مساءً.. بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5

7:30 مساءً.. آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5