وزير الرياضة يهنئ سما فاروق بالتأهل الى أولمبياد باريس في الكانوي والكياك

ياسر رشاد - القاهرة - قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعبة منتخب مصر في الكانوي والكياك سما فاروق، بعد نجاحها في التأهل إلى أوليمبياد باريس، وحصد الميدالية الفضية، خلال منافسات سباق 500 متر فردي كاياك سيدات، ببطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المقامة حاليًا بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وتأهلت البطلة المصرية سما فاروق إلى أولمبياد باريس 2024، لتكون أول لاعبة تتأهل من لعبة الكياك والكانوي.

4 ميداليات للبعثه المصريه في اول ايام البطوله الافريقيه للكياك و الكانوي

وحقق المنتخب المصري للكياك و الكانوي أمس 4 ميداليات منهم فضيتان و برونزيتان و ذلك في البطوله الأفريقيه المؤهله لأوليمبياد باريس 2024 و التي تقام بمدينة ابوجا خلال الفتره من 23 الي 27 نوفمبر الجاري و التي تشارك فيها 13 دوله هي مصر ، المغرب ، تونس ، الجزائر ، غانا، نيجيريا ، السنغال ، انجولا ، ساوتومي ، جنوب افريقيا ، انجولا ، موزمبيق ، كوت ديفوار

فقد حققت اللاعبه سما فاروق فضية فردي 500 م كاياك و حقق زوجي سيدات الكانوي المكون من فرح هويدي و ايه عبد الخالق فضية 500 م كانوي ، كما حقق اللاعب علي حسن برونزية 1000 م كياك ، و حصل زوجي الكياك المكون من يوسف ممدوح و حمزه ايمن علي برونزية 500 م كاياك