ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كورة اون لاين في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كورة اون لاين في الدوري الإنجليزي، يحتضن ستاد الاتحاد في الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت، مباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة 13 بالدوري الإنجليزي بحثا عن صدارة جدولي الترتيب للدوري والهدافين.

ويدخل مان سيتي وليفربول مباراة اليوم، بهدف واحد وهو خطف الثلاث نقاط من أجل إعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري، وهو ما سيشعل القمة المرتقبة بين الفريقين قبل إنطلاقها الليلة.

خاض مانشستر سيتي صاحب الأرض اليوم، 12 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقسمين ما بين 9 إنتصارات وتعادل وهزيمتين على الترتيب.

كما لعب ليفربول 12 لقاء في بطولة البريميرليج الموسم الجاري 2023-2024، ما بين 8 إنتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة على التوالي.

يتسلح مان سيتي بسلسلة إنتصارات متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم أمام ليفربول، حيث حقق الفوز في أخر 23 مباراة بالدوري الإنجليزي بملعب 'الإتحاد'.

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف، قبل إفتتاح الجولة الـ 13 من البريميرليج ظهر اليوم.

كانت أخر مواجهة قد جمعت فريقي ليفربول ومان سيتي في 1 إبريل الماضي، وإنتهت بفوز الفريق السماوي 1-4 بالجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

خاض مانشستر سيتي صاحب الأرض اليوم، 12 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقسمين ما بين 9 إنتصارات وتعادل وهزيمتين على الترتيب.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المتعة والإثارة في المباراة المنتظرة بين الريدز والسيتي، والتي ستقام يوم السبت القادم ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة ولحضور هذا الحدث الكروي المميز، يتاح للجماهير متابعته عبر عدة قنوات مفتوحة ومجانية، وهي:

1. قناة BeIN Sports 1 HD:

التردد: 11013

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

2. قناة ARD Das Erste HD الألمانية:

التردد: 11493

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°

3.قناة ZDF الألمانية:

التردد: 11954

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

4. قناة Idman:

التردد: 11169

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

5.قناة IRIB Tv3

التردد: 11900

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

6. قناة 3 Sport:

التردد: 11293

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

7. قناة Iran 3