ميلان وفيورنتينا في الدوري الايطالي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا ميلان ونظيره فيورنتينا، مساء اليوم، السبت 25 نوفمبر 2023، في الكواجهة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ميلان وفيورنتينا في الدوري الايطالي

وتقام مباراة ميلان وفيورنتينا بالجولة الثالثة عشر بمسابقة الدوري الايطالي في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وفيورنتينا

وتذاع مباراة ميلان وفيورنتينا في الدوري الايطالي عبر قناتي Starz Play App ـ SPORTS Premium 1 اسندت المباراة لميشيل سعد معلقًا صوتيًا.

موقف الفريقين

يخوض ميلان مباراة اليوم أمام فيورنتينا محتلا المركز الثالث برصيد 23 نقطة، محصلة 7 انتصارات وتعادلين و3 هزائم في 12 مباراة خاضها في الدوري.

ويأتي فريق فيورنتينا في المركز السادس برصيد 20 نقطة، بواقع 6 انتصارات وتعادلين و4 هزائم في 12 مباراة خاضها في الدوري.